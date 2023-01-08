Российская артиллерия уничтожила украинскую технику под Кременной в ЛНР

Российским военным за день до установления РФ режима прекращения огня удалось уничтожить из артиллерии несколько единиц украинской техники с личным составом в селе Торское на краснолиманском направлении Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 8 января рассказал один из военнослужащих.

На кадрах оперативного контроля зафиксировано, как после точного удара загорелся один из двигавшихся по трассе пораженных автомобилей. Также под огонь артиллерии попала и единица украинской бронетехники с личным составом. Из-за ударов российской артиллерии она прекратила движение, а части выжившей пехоты пришлось эвакуировалась из-под огня.

«Через Торское Украина перебрасывает часть резервов для попыток атаковать Кременную, всё это продолжается с осени. Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя всё новые подразделения на убой», — цитирует «РИА Новости» военнослужащего.

7 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска соблюдают режим временного прекращения огня в зоне проведения спецоперации, однако украинская сторона продолжает обстрелы.

В частности, на краснолиманском направлении украинские войска произвели 11 минометных обстрелов российских позиций. На соледарском, авдеевском и марьинском направлениях украинские боевики 51 раз применили артиллерию по подразделениям российских войск.

Режим прекращения огня действовал с российской стороны по поручению президента страны Владимира Путина с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Россия призывала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг призыв России. Позднее возможность рождественского перемирия отверг и президент Украины Владимир Зеленский.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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