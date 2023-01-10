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На границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили тело беженца

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Фото: Пограничная комитет Белоруссии
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В ночь с 9 на 10 января вблизи границы с Латвией белорусским пограничным нарядом обнаружено тело мужчины африканской внешности. Об этом сообщается в Telegram-канале Пограничного комитета Белоруссии во вторник, 10 января.

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Рядом с телом присутствовало еще несколько беженцев, рассказавших, что латвийские силовики доставили их на границу, проигнорировав просьбы оказать помощь мужчине, который находился в критическом состоянии и не мог самостоятельно передвигаться.

«Несмотря на то что мужчина фактически находился на грани смерти и нуждался в срочной госпитализации, латвийские силовики выбросили группу беженцев на границе и под угрозой применения оружия заставили пройти через заграждение», — говорится в сообщении.

К моменту, когда сотрудники погранслужбы Белоруссии нашли группу беженцев, мужчина не подавал признаков жизни.

Ранее, 21 декабря, белорусские пограничники обнаружили тело беженца из Сирии со следами побоев у границы с Польшей. 10 декабря латвийские силовики вытеснили беженца из Сирии на территорию Белоруссии, его обнаружили пограничники республики в тяжелом состоянии.

До этого, в середине ноября, сообщалось, что на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили двоих мужчин неславянской внешности, оказавшихся беженцами из Афганистана, один из которых был мертв. Оставшийся в живых гражданин Афганистана рассказал о том, как литовские военные привезли его вместе с трупом к пограничному забору, а затем, угрожая оружием, вынудили тащить тело через границу на белорусскую сторону.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к погранпунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию Евросоюза. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.

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