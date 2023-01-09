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На Украине сообщили о воздушной тревоге в ряде областей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины в понедельник, 9 января. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

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В настоящее время тревога продолжает звучать в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

По состоянию на 10:35 тревога звучала в Полтавской и Днепропетровской областях, ранее ее также объявляли в Харьковской области.

Украинские СМИ пока не приводят никаких подробностей, однако местные власти в социальных сетях предупреждают об «угрозе ракетного удара».

Также данные не комментировали в Министерстве обороны России.

Накануне стало известно, что в ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) Вооруженные силы России (ВС РФ) реализовали операцию возмездия.

Был нанесен ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений украинских войск в Краматорске в ДНР, уничтожено свыше 600 военных.

Кроме этого также 8 января глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил о разрушениях в Краматорске и Константиновке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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