Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в воскресенье, 8 января, сообщил о разрушениях в Краматорске и Константиновке.

По его словам, в результате удара по территории Краматорска были повреждены здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. В Константиновке под обстрел попала промышленная зона.

Информации о погибших и пострадавших не поступало, добавил Кириленко.

В ночь на 8 января система экстренного оповещения сработала в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о взрывах в Запорожье. После первых хлопков была объявлена тревога.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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