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Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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На подконтрольной Киеву территории Запорожья слышны взрывы. Об этом в субботу, 7 января, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«В Запорожье громко! С 23:00 (совпадает с мск) в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают как минимум о четырех взрывах», — написал он в своем Telegram-канале.

Также уточняется, что после первых хлопков на подконтрольной Киеву территории сработала экстренная система оповещения.

Накануне Рогов писал о взрыве в Мелитополе Запорожской области без упоминания подробностей случившегося. Между тем ряд украинских СМИ сообщали о взрыве, который якобы прогремел в районе железнодорожного вокзала. Официального подтверждения этой информации от российской стороны не было.

Инцидент произошел после того, как на линии фронта Москвой был введен режим прекращения огня по случаю Рождества.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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