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Воздушную тревогу объявили в трех областях на востоке Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Воздушная тревога объявлена в ночь на 8 января в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

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Согласно данным официального ресурса для оповещения, сирены прозвучали в 00:07. По информации украинского издания «Страна», в Харькове были слышны четыре взрыва.

Также сообщается о взрывах в Краматорске.

Ранее, днем 7 января, воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

При этом днем 6 января по поручению президента России Владимира Путина был объявлен режим прекращения огня, который действовал до 24:00 7 января. Такое решение связано с празднованием Рождества на территории обеих стран.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны о перемирии. По его словам, оно являлось предлогом для усиления позиций РФ на линии фронта.

В октябре российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины. Эти действия, по словам Владимира Путина, стали ответом на террористические действия Киева, в том числе на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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