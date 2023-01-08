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ВС РФ реализовали операцию возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке

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Фото: РИА Новости
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В ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) Вооруженные силы России (ВС РФ) реализовали операцию возмездия. Об этом сообщил 8 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате нее был нанесен ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений украинских войск в Краматорске в ДНР, которым уничтожено более 600 военных.

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«В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Краматорск», — рассказал на брифинге Конашенков.

По данным военных, в общежитии № 28 Краматорска находилось более 700 украинских военнослужащих, в общежитии № 47 — более 600 солдат ВСУ.

Об ударе украинских войск по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке, который привел к потерям в личном составе, стало известно 2 января. По данным Минобороны, при обстреле Макеевки в ДНР погибли 89 военнослужащих. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

5 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что большую часть военнослужащих, пострадавших при обстреле Макеевки, перевели на лечение и реабилитацию в другие регионы России.

На следующий день глава Самарской области Дмитрий Азаров уточнил, что раненых при ударе ВСУ по Макеевке перевели из Ростова-на-Дону на лечение в Самару. Губернатор лично встретил солдат в аэропорту. Часть раненых отправили в госпиталь в Санкт-Петербург.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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