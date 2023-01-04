Число погибших военных в Макеевке возросло до 89 человек

При обстреле Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 89 российских военнослужащих. Об этом в среду, 4 января, сообщает Минобороны РФ.

«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин», — рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Отмечается, что сразу после трагедии были приняты все возможные меры по спасению пострадавших и оказанию им необходимой помощи. Кроме того, ответным огнем была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой велась стрельба по Макеевке.

Впоследствии российские военные ликвидировали еще четыре установки HIMARS, столько же боевых машин РСЗО RM-70 «Вампир», более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 боевиков ВСУ и иностранных наемников.

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