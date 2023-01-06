Раненных в Макеевке военнослужащих перевезли на лечение в Самару

Российских военных, раненных при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке, перевели из Ростова-на-Дону на лечение в Самару. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

Губернатор лично встретил солдат в аэропорту.

«Специалисты к приему пострадавших военнослужащих готовы, со своей стороны поможем всем необходимым. С возвращением домой, главное — набираться сил и восстанавливаться», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Азаров добавил, что часть раненых отправили в госпиталь в Санкт-Петербург.

Ранее, 5 декабря, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что большую часть военнослужащих, пострадавших при обстреле Макеевки, уже перевели на лечение и реабилитацию в другие регионы России.

2 января стало известно об ударе со стороны украинских войск по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке, который привел к потерям в личном составе. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

По данным Минобороны, при обстреле Макеевки в ДНР погибли 89 военнослужащих.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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