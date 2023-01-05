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Замглавы МО и губернатор Самарской области посетили раненых в ДНР бойцов

Главы ДНР и Самарской области посетили раненых после удара ВСУ по Макеевке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетили раненных в Макеевке российских солдат. Об этом в четверг, 5 января, рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, который также навестил пострадавших.

Отмечается, что большую часть военнослужащих уже перевели на лечение и реабилитацию в другие регионы России, на сегодняшний день в госпитале в ДНР под наблюдением специалистов остаются всего три человека.

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«Врачи рассказали, что раненые начали поступать очень быстро после случившегося, благодаря этому им удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь», — сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Он также отметил боевой дух личного состава и командования: военные спасли многих товарищей, и теперь рвутся отомстить за погибших.

Накануне Минобороны заявило, что при обстреле Макеевки в ДНР погибли 89 военнослужащих. При этом российская сторона ответным ударом уничтожила пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой велась стрельба.

2 января стало известно об ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке, который привел к потерям в личном составе. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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