Nvidia анонсировала выпуск двух бюджетных настольных видеокарт

Американская компания — производитель графических процессоров Nvidia планирует выпустить две новые видеокарты в серии GeForce RTX 40. Об этом в субботу, 7 января, сообщил портал Wccftech со ссылкой на источники.

Производитель анонсировал выход моделей RTX 4070 и RTX 4060 Ti на основе разных вариантов графического процессора: AD104-250 и AD104-251. У новинок будет меньше ядер CUDA. Так, первая видеокара должна получить 5888 ядер и 12 Гб памяти, а вторая — 4352 ядра и 8 Гб памяти со 128-разрядной шиной. TDP составит 250 и 220 Вт соответственно.

Согласно имеющейся информации, массовое производство обеих видеокарт запланировано на вторую половину февраля и март.

Цена предыдущих моделей видеокарт на архитектуре Ada Lovelace превышала $800. Пока неизвестно, сколько именно будут стоить новинки, однако они заявлены как более доступные.

Ранее, 28 ноября, Nvidia заявила о прекращении производства четырех самых популярных моделей видеокарт: GTX 1660 и GTX 1660 Super, RTX 2060 и RTX 2060 Super.

20 сентября Nvidia представила новую серию видеокарт — флагманскую модель GeForce RTX 4090 и модель GeForce RTX 4080 в двух версиях. RTX 4090 оснащена графическим процессором AD102-300 с 16 384 ядрами CUDA. Объем видеопамяти флагманской модели составил 24 Гб GDDR6X. Энергопотребление в RTX 4090 было уменьшено на 100 Вт и составило 450 Вт.

Кроме того, в конце ноября Nvidia объявила об уходе с российского рынка, а до этого, в июле, перестала продавать и продлевать лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга в РФ.

Nvidia, как и некоторые другие зарубежные компании, прекратила поставки в Россию после начала спецоперации по защите Донбасса.