Nvidia прекратит производство четырех моделей видеокарт

Американская компания — производитель графических процессоров Nvidia намерена прекратить производство четырех своих самых популярных моделей видеокарт. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает китайское информационное агентство ITHome.

По данным агентства, речь идет о моделях GTX 1660 и GTX 1660 Super, RTX 2060 и RTX 2060 Super.

Эти четыре модели были выпущены в 2019 году с разницей в несколько месяцев, и каждая приобрела особую популярность у ПК-игроков.

«Пока что в продаже остались только GTX 1650 и 1630, а рынок, освободившийся от карт среднего уровня, будет полностью занят серией RTX 30», — уточнили в агентстве.

20 сентября Nvidia представила новую серию видеокарт — флагманскую модель GeForce RTX 4090 и модель GeForce RTX 4080 в двух версиях. RTX 4090 оснащена графическим процессором AD102-300 с 16 384 ядрами CUDA. Объем видеопамяти флагманской модели составил 24 ГБ GDDR6X. Энергопотребление в RTX 4090 было уменьшено на 100 Вт и составило 450 Вт.