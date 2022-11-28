Реклама
Прямой эфир
Мир
В Австрии остановилось движение поездов из-за забастовки железнодорожников
Мир
ВОЗ переименует оспу обезьян в MPOX
Армия
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Мир
В Турции произошли взрывы из-за пожара на химическом предприятии
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Происшествия
В Новой Каховке сообщили о погибшей и раненом после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Аварийные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины
Армия
Российские войска отбили атаку двух рот ВСУ на купянском направлении
Армия
ВСУ потеряли до 80 человек при попытке контратаки на артемовском направлении
Экономика
Путин заявил о переориентации РФ экспорта и импорта на новые рынки
Мир
Число погибших из-за оползня в Италии возросло до восьми человек

Nvidia прекратит производство четырех моделей видеокарт

0
Фото: REUTERS/Robert Galbraith
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания — производитель графических процессоров Nvidia намерена прекратить производство четырех своих самых популярных моделей видеокарт. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает китайское информационное агентство ITHome.

Массовый сброс: низкая доходность майнинга обрушила цены на видеокарты
Как сильно геймеры выиграли от падения рынка криптовалют

По данным агентства, речь идет о моделях GTX 1660 и GTX 1660 Super, RTX 2060 и RTX 2060 Super.

Эти четыре модели были выпущены в 2019 году с разницей в несколько месяцев, и каждая приобрела особую популярность у ПК-игроков.

«Пока что в продаже остались только GTX 1650 и 1630, а рынок, освободившийся от карт среднего уровня, будет полностью занят серией RTX 30», — уточнили в агентстве.

20 сентября Nvidia представила новую серию видеокарт — флагманскую модель GeForce RTX 4090 и модель GeForce RTX 4080 в двух версиях. RTX 4090 оснащена графическим процессором AD102-300 с 16 384 ядрами CUDA. Объем видеопамяти флагманской модели составил 24 ГБ GDDR6X. Энергопотребление в RTX 4090 было уменьшено на 100 Вт и составило 450 Вт.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022