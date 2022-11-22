Американская Nvidia официально объявила об уходе с российского рынка

Американская компания — производитель графических процессоров Nvidia объявила об уходе с российского рынка на фоне санкций в отношении РФ. Об этом сообщается на портале Investor NVIDIA после квартального отчета продаж.

«В течение I квартала 2023 финансового года мы приостановили прямые продажи в Россию. В III квартале 2023 финансового года мы закрыли бизнес-операции в России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прямые продажи в Россию в 2022 финансовом году были несущественными. Так, согласно отчету, доля выручки составила всего около 2%.

Отмечается, что негативное влияние на продажи оказала ситуация на Украине.

Еще 1 июля стало известно, что Nvidia перестала продавать и продлевать лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга в России.

В этот же день аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявлял «Известиям», что купленное в России программное обеспечение американской компании Nvidia продолжает работать.

Nvidia, как и некоторые другие зарубежные компании, прекратила поставки в Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Кроме нее, об уходе с российского рынка объявили такие крупные поставщики программного обеспечения, как Microsoft, Oracle, SAP, Adobe.