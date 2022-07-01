Аналитик рассказал о работе Nvidia в России после отказа продавать лицензии

Купленное в России программное обеспечение американской компании Nvidia продолжает работать. Об этом 1 июля заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя «Известиям» информацию о том, что Nvidia перестала продлевать и продавать лицензии российским компаниям.

«Купленное ПО в России как работало, так и работает. Облачный гейминг тоже работает. Лицензии на него не существует. Если мы говорим о консьюмерских продуктах, то к ним Nvidia не имеет никакого отношения. Там действительно могут быть определенные проблемы, но это касается только тех, кто пытался создать что-либо из коробочных решений», — сказал эксперт.

О решении Nvidia прекратить продление и продажу лицензий ранее, в пятницу, сообщил «Коммерсантъ». Система Nvidia Grid в линейке продукции компании используется для разделения ядер на серверной видеокарте, что позволяет поставщикам услуг облачного гейминга использовать одну видеокарту сразу на нескольких виртуальных компьютерах, увеличивая число потенциальных пользователей.

Как полагают эксперты, решение компании может привести к росту цен на услуги компаний, которые используют систему Nvidia Grid. Также существует мнение, что отказ от продления лицензий Nvidia может негативно отразиться на работе суперкомпьютеров в России.