Nvidia перестала продлевать лицензии на ПО для облачного гейминга в России

Американская компания Nvidia перестала продавать и продлевать лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга в России. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил «Коммерсантъ».

Система Nvidia Grid позволяла использовать одну видеокарту сразу на нескольких компьютерах. Если раньше компания, владеющая серверными картами, могла с одного устройства с двумя картами Nvidia обслуживать одновременно восемь игроков, теперь — только двоих.

По словам основателя сервиса Loudplay Виталия Стародубова, решение американской компании повлечет за собой повышение стоимости на услуги облачного гейминга.

Кроме того, эксперты предупреждают о том, что проблемы в работе могут возникнуть и у суперкомпьютеров Сбербанка, «Яндекса», МТС и «Мегафона», основанных на решениях от Nvidia. При этом компании уверяют, что ситуация никак не отразится на качестве предоставляемых услуг.

Отмечается, что Nvidia не намерена блокировать действующие лицензии.

Nvidia, как и некоторые другие зарубежные компании, прекратила поставки в России после начала спецоперации по защите Донбасса. Кроме нее, об уходе с российского рынка объявили такие крупные поставщики программного обеспечения, как Microsoft, Oracle, SAP, Adobe.