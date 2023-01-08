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В Самарской области прошли первые похороны погибших в Макеевки солдат

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Самарской области прошли первые похороны военнослужащих, погибших в результате удара украинских войск по Макеевке в Донецкой Народной Республике. В селе Елховка похоронили 34-летнего Никиту Курунтяева, а в соседнем селе Васильевка — Дмитрия Катаксова.

«Известия» публикуют кадры, на которых запечатлено прощание с Курунтяевым. В последний путь солдата пришли проводить близкие, соседи и его товарищи–военнослужащие.

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5 января врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что большую часть военнослужащих, пострадавших при обстреле Макеевки, уже перевели на лечение и реабилитацию в другие регионы России.

2 января в Минобороны РФ сообщили об ударе украинских войск по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке, который привел к потерям в личном составе. По последним данным, погибли 89 российских военнослужащих.

В ведомстве также отметили, что семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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