На Украине сообщили о повреждении одной из ТЭС

Одна из тепловых электростанций (ТЭС) на Украине повреждена, сообщили 8 января в энергетической компании ДТЭК.

«В результате обстрела было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия», — говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале.

Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

Ранее в воскресенье в администрации Харьковской области сообщили о повреждении промышленного предприятия в городе Мерефа. В администрации утверждают, что в Мерефе минувшей ночью прогремело несколько взрывов.

Согласно данным из открытых источников, в городе расположены механический завод, завод железобетонных конструкций, а также ряд предприятий строительной и пищевой промышленности. Какое именно предприятие было повреждено, не уточняется.

Официальной информации от Минобороны России также не поступало.

Российские войска в октябре прошлого года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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