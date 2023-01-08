Власти Харьковской области сообщили о повреждении промышленного объекта

Промышленное предприятие повреждено в ночь на 8 января в городе Мерефа Харьковской области. Об этом сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Согласно данным из открытых источников, в городе расположены механический завод, завод железобетонных конструкций, а также ряд предприятий строительной и пищевой промышленности. Какое именно предприятие было повреждено, власти не уточняют. Также нет никаких других уточняющих данных.

В то же время власти области утверждают, что в Мерефе ночью прогремело два взрыва. Украинские СМИ пишут, что на самом деле взрывов было больше.

Ранее в этот день о разрушениях также сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. По его данным, в Краматорске повреждено здание образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. В Константиновке под обстрел якобы попала промышленная зона.

В ночь на 8 января система экстренного оповещения сработала в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

При этом никакой официальной информации от Минобороны России не поступало.

В октябре российские войска начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины. Эти действия, по словам Владимира Путина, стали ответом на террористические действия Киева в том числе на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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