СМИ узнали о планах Байдена объявить в феврале о решении баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден в ближайшие несколько недель объявит о своем решении баллотироваться на второй срок, сообщило 6 января издание The Hill.
Согласно источникам издания, Байден анонсирует свои планы уже в феврале, не дожидаясь весны, как и его предшественники.
80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев и мировых СМИ. Байден часто путает названия стран, различные факты, должности политиков и другие вещи.
Так, 1 января обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist отметил, что американский президент не находится в хорошем физическом и когнитивном состоянии, что ставит под угрозу национальную безопасность государства.
В октябре Байден заявил, что еще не принял формального решения об участии в президентских выборах 2024 года, но такое намерение есть.
Также и в ноябре бывший президент США Дональд Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Он сказал, что принял такое решение, чтобы «вновь сделать Америку великой и величественной».