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СМИ предупредили о новой волне забастовок в Великобритании в январе

Sky News: Великобританию ждет в январе новая вона забастовок с участием десятков тысяч человек
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Фото: Global Look Press/Tejas Sandhu
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Великобританию ждет в январе новая волна забастовок. Согласно данным телеканала Sky News, в этом месяце в них примут участие десятки тысяч человек.

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Так, по 7 января будут бастовать железнодорожники и другие работники. Они требуют повышения зарплат и защиты от сокращений. Из-за их акций по всей стране отменяется до 80% поездов.

Дальше проводить стачки намерены школьные учителя. Следом будут бастовать сотрудники служб скорой помощи. Чуть позднее к ним подключатся и медсестры. В декабре они уже требовали, чтобы их заработные платы были проиндексированы с учетом текущей инфляции.

4 января сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен разрешить работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, участвующих в стачках.

Также забастовки будут считаться незаконными, если профсоюзы не смогут гарантировать присутствие минимально необходимого числа представителей этих профессий на рабочем месте.

23 декабря телеканал Sky News сообщал, что в Великобритании на забастовку вышли тысячи работников погранслужбы, почты и сотрудников National Highways, отвечающих за безопасность на дорогах страны. Тогда же телеканал GB News указывал на то, что авиакомпании могут столкнуться с многомиллионными расходами во время забастовок сотрудников пограничной службы Великобритании.

15 декабря в Великобритании прошла первая за 106 лет общенациональная забастовка медсестер на фоне кризиса в сфере здравоохранения.

12 декабря аналитики сообщили, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране.

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