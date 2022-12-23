Реклама
Прямой эфир
Спорт
Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Мир
Постпред Украины разозлил американцев флагом США в желто-голубом цвете
Мир
На юге Украины объявлена воздушная тревога
Общество
В Москве из-за непогоды отменено или задержано больше 50 рейсов
Мир
Посол Кении ответил на слова Борреля о «не знающих Путина» африканцах
Общество
В Запорожье, ЛНР и ДНР появятся новые педагогические вузы и колледжи
Мир
Глава МИД Китая заявил о постоянной поддержке мира на Украине
Мир
Посол Кении рассказал о работе над запуском прямых рейсов в Россию
Армия
Марочко заявил о переброске Киевом сил на краснолиманское направление
Мир
В МИД РФ рассказали об отношениях Москвы и Вашингтона «на последнем издыхании»
Мир
В столице Пакистана прогремел взрыв
Общество
Умер российский художник Виктор Умнов

Авиакомпании понесут расходы из-за забастовки пограничников в Британии

GB News: забастовка пограничников в Британии обернется миллионными тратами для авиакомпаний
0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпании могут столкнуться с многомиллионными расходами во время забастовок сотрудников пограничной службы Великобритании. Об этом 23 декабря сообщает телеканал GB News.

Не фунт изюму: экономическая реформа в Британии провалилась за месяц
Грубые ошибки в финансовой политике едва не привели экономику Соединенного Королевства на грань краха

Журналистам телеканала удалось ознакомиться с внутренним распоряжением для пилотов от руководства авиакомпании British Airways, в которой им предписывается брать топлива на дополнительный час полета для дальнемагистральных рейсов, прибывающих в Лондон, так как возможны задержки посадок самолетов из-за забастовок. Таким образом, расходы на керосин могут вырасти на миллионы фунтов.

Отмечается, что подобные распоряжения отдали своим пилотам и другие авиакомпании, не только British Airways.

Источник телеканала в сфере авиации признает, что текущие обстоятельства дорого обойдутся игрокам рынка и в целом подобная ситуация — огромная неудача для сектора, который пытается восстановиться после пандемии.

В забастовке, в частности, примут участие члены профсоюза, работающих пограничниками в крупнейших лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик, а также в аэропортах других британских городов.

Главная задача таких работников заключается в проверке паспортов прибывающих в Британию пассажиров.

Накануне газета The Telegraph написала, что сотни тысяч человек рискуют не попасть домой на праздники из-за многочисленных забастовок сотрудников пограничной службы Великобритании.

12 декабря аналитики сообщили, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022