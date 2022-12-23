Авиакомпании понесут расходы из-за забастовки пограничников в Британии

Авиакомпании могут столкнуться с многомиллионными расходами во время забастовок сотрудников пограничной службы Великобритании. Об этом 23 декабря сообщает телеканал GB News.

Журналистам телеканала удалось ознакомиться с внутренним распоряжением для пилотов от руководства авиакомпании British Airways, в которой им предписывается брать топлива на дополнительный час полета для дальнемагистральных рейсов, прибывающих в Лондон, так как возможны задержки посадок самолетов из-за забастовок. Таким образом, расходы на керосин могут вырасти на миллионы фунтов.

Отмечается, что подобные распоряжения отдали своим пилотам и другие авиакомпании, не только British Airways.

Источник телеканала в сфере авиации признает, что текущие обстоятельства дорого обойдутся игрокам рынка и в целом подобная ситуация — огромная неудача для сектора, который пытается восстановиться после пандемии.

В забастовке, в частности, примут участие члены профсоюза, работающих пограничниками в крупнейших лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик, а также в аэропортах других британских городов.

Главная задача таких работников заключается в проверке паспортов прибывающих в Британию пассажиров.

Накануне газета The Telegraph написала, что сотни тысяч человек рискуют не попасть домой на праздники из-за многочисленных забастовок сотрудников пограничной службы Великобритании.

12 декабря аналитики сообщили, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране.