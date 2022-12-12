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Британцы столкнулись с максимальным падением доходов с 1977 года

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Stephen Chung
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В 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Об этом говорится в опубликованном 12 декабря анализе Британского конгресса тред-юнионов (TUC) после изучения данных статистики.

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«Реальная заработная плата (то есть зарплата после учета роста стоимости жизни) упала на 3,0% в течение 2022 года. Это самое резкое падение реальной заработной платы с 1977 года и второе худшее падение в истории с 1945 года», — отмечается на сайте организации.

Таким образом, после наступления рекордной инфляции работники Соединенного Королевства теряют в среднем по £76 ($93)в месяц в текущем году, в то время как для сотрудников государственного сектора этот показатель составляет £180 ($220) в месяц.

К примеру, годовая зарплата медсестер за год стала меньше на £1800 ($2209), а по сравнению с 2010-м годом — на £5 тыс ($6136). В свою очередь реальные доходы парамедиков и акушерок упали на £2400 ($2945) в 2022 году и более чем на £6 тыс. ($7363) с 2010 года.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что несколько тысяч сотрудников Королевской почты Великобритании (Royal Mail) организовали забастовку перед Вестминстерским дворцом в Лондоне, требуя повышения заработной платы.

До этого, 5 декабря, председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави заявил о том, что медицинским работникам в Великобритании следует перестать бастовать против сокращения заработной платы, ведь сейчас время объединиться против России.

Ранее, 29 ноября, опрос показал, что почти две трети жителей Великобритании боятся, что не смогут позволить себе рождественский ужин из-за высоких цен на еду. В подавляющем большинстве такой страх наблюдался среди представителей старшего поколения.

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