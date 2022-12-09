Несколько тысяч сотрудников Королевской почты Великобритании (Royal Mail) организовали забастовку перед Вестминстерским дворцом в Лондоне, требуя повышения заработной платы. Об этом 9 декабря сообщает телеканал Sky News.

Как сообщает профсоюз работников связи Communication Workers Union (CWU), сотрудники британской почты будут выходить на акции с требованием повышения заработной платы 9, 11, 14, 15, 23 и 24 декабря.

«Профсоюз говорит, что они ожидают 15 тыс. человек. Я не уверен, что они все уже здесь, однако количество людей, несомненно, исчисляется тысячами. Площадь возле здания парламента полностью занята людьми», — сообщил корреспондент телеканала, добавив, что на площади присутствуют сотрудники почты со всех уголков страны.

Сообщается, что на площади перед парламентом собралось большое количество людей с воздушными шарами и флагами, на которых изображен флаг CWU, а многие демонстранты пришли с плакатами и транспарантами.

Ранее, 5 декабря, председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави заявил о том, что медицинским работникам в Великобритании следует перестать бастовать против сокращения заработной платы, ведь сейчас время объединиться против России.

До этого, 9 ноября, сотрудники британских вузов заявили о намерении провести в ноябре крупнейшую в истории страны забастовку в поддержку требований об улучшении условий труда. Манифестации пройдут 24, 25 и 30 ноября.

19 августа работа лондонского метро оказалась практически парализована из-за забастовки сотрудников транспорта.

До этого, 10 августа, сообщалось, что в Великобритании тысячи сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованием повысить зарплату из-за рекордной инфляции.

В Великобритании наблюдается волна забастовок и митингов работников разных сфер на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других отраслей. Москва в свою очередь неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях антироссийских санкций. Так, 12 мая президент РФ Владимир Путин указывал на то, что авторы антироссийских мер руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США.