В Британии работники почты выйдут на забастовку из-за рекордной инфляции

В Великобритании 115 тыс. сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованиями повысить зарплаты из-за рекордной инфляции. Об этом 10 августа заявил профсоюз Communication Workers Union (CWU).

«115 тыс. работников почты выйдут на забастовки для надлежащего повышения заработной платы», — говорится в сообщении профсоюза в Twitter.

Забастовки будут проходить четыре дня: 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября. Они начнутся в 4:00 (6:00 мск).

Отмечается, что причиной протестов работников Royal Mail стала низкая оплата труда на фоне рекордной инфляции, в то время как компания получила прибыль в £750 млн и выплатила £400 млн акционерам, сообщает Sky News.

«Сотрудники почты не смирятся с тем, что их жизненный уровень забирают жадные бизнес-лидеры, полностью оторванные от современной Британии», — приводит телеканал слова генерального секретаря CWU Дэйва Уорда.

Большинство сотрудников (97,6%) проголосовали за проведение забастовки даже после предложения компании о повышении зарплаты на 5,5%.

3 августа издание The Guardian сообщило, что инфляция в Великобритании взлетит до «астрономического» уровня уже в следующем году. По мнению экономистов, резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на более активное повышение процентных ставок.

В июне годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет, достигнув 9,1%.

18 июня тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить недовольство бездействием правительства Великобритании на фоне экономического кризиса. Люди жаловались на сокращение зарплат и социальных выплат и требовали от правительства принять более решительные меры для поддержки населения.

Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявлял, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены, инфляция бьет все рекорды. Также в апреле сообщалось, что рост цен на энергоносители может привести к резкому падению уровня жизни в Великобритании.