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Сотрудники британских вузов сообщили о проведении крупнейшей забастовки

Financial Times: сотрудники британских вузов намерены устроить в ноябре крупнейшую в истории страны забастовку
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Фото: Global Look Press
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Сотрудники вузов Великобритании намерены провести в ноябре крупнейшую в истории страны забастовку в поддержку требований об улучшении условий труда. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила газета Financial Times.

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Манифестации пройдут 24, 25 и 30 ноября.

По решению профсоюзов британских образовательных учреждений манифестации планируется провести в указанные даты, если работодатели не предложат сотрудникам сферы высшего образования быстрые и улучшенные решения проблем.

По данным газеты, в забастовке примут участие более 70 тыс. представителей 150 вузов. Они выступят за повышение зарплат, пересмотр условий трудовых договоров и сохранение пенсионных выплат.

«Если руководство университетов не воспримет нас всерьез, эта акция будет только началом», — сказала глава профсоюза Джо Грейди.

Забастовка сотрудников вузов пройдет на фоне самой высокой за последние 40 лет инфляции в Соединенном Королевстве.

Ранее, 1 сентября, сотрудники университетов Великобритании объявили о грядущей забастовке на фоне низких зарплат. В профсоюзе отметили, что низкая заработная плата уже более 10 лет является серьезной проблемой для университетского сектора.

19 августа работа лондонского метро оказалась практически парализована из-за забастовки сотрудников транспорта.

До этого, 10 августа, сообщалось, что в Великобритании 115 тыс. сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованием повысить зарплату из-за рекордной инфляции. Как заявил профсоюз Communication Workers Union (CWU), забастовки будут проходить четыре дня — 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября.

21 октября стало известно, что почти 32 млн жителей Великобритании испытывают трудности с оплатой счетов из-за высокой инфляции и стремительного роста стоимости жизни, что на 6 млн больше, чем в 2020 году.

19 октября в Бюро национальной статистики Великобритании рассказали, что по итогам сентября годовая инфляция в стране ускорилась до 10,1 с 9,9% месяцем ранее. Наибольший вклад в рост инфляции внес рост цен на продукты питания. Некоторые эксперты назвали это самым заметным скачком цен с 1980 года.

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