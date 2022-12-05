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Британский политик попросил медиков не требовать повышения зарплат назло РФ

Independent: лидер консерваторов Британии Захави призвал медиков отказаться от забастовок
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Фото: TASS/EPA/NEIL HALL
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Медицинским работникам в Великобритании следует перестать бастовать против сокращения заработной платы, ведь сейчас время объединиться против России. Об этом заявил председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави.

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«Настало время объединиться и послать очень четкий сигнал [президенту России Владимиру] Путину, что мы не будем разделены таким образом», — передает слова Захави издание Independent.

Политик указал, что протесты могут быть восприняты как разобщенность в британском обществе, в то время как сейчас необходимо продемонстрировать единство в противостоянии РФ.

Лидеры профсоюзов Великобритании с возмущением отреагировали на высказывания Захави. Так, генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер Пэт Каллен заявила о недопустимости использования темы конфликта на Украине для того, чтобы оправдать снижение заработных плат медицинским работникам.

О том, что шесть крупнейших профсоюзов медработников Великобритании планируют провести забастовку, стало известно 15 ноября. Забастовка на период рождественских праздников может парализовать британскую систему здравоохранения, пишет REGNUM. Медработники недовольны уровнем заработной платы, которая не повышалась на фоне рекордных темпов инфляции в стране.

За проведение забастовок проголосовали профсоюзы Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

9 ноября сотрудники британских вузов заявили о намерении провести в ноябре крупнейшую в истории страны забастовку в поддержку требований об улучшении условий труда. Манифестации пройдут 24, 25 и 30 ноября.

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