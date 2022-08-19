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Работа метро в Лондоне почти остановлена из-за забастовки транспортников

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Работа лондонского метро практически парализована из-за объявивших забастовку работников транспорта. Об этом говорится 19 августа в заявлении транспортного оператора Лондона Transport for London (TfL).

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«Серьезные перебои в работе на всех линиях. В течение всего дня услуги практически не предоставляются. Ночное метро работать не будет», — указано на сайте TfL.

Позже в Twitter добавили, что забастовки повлияют на поездки на метро вплоть до 21 августа. Транспортники предупредили, что перед этим следует сверяться со специально выпущенным на этот случай расписанием поездов.

Отмечается, что продолжает работу только единственная линия метро Elizabeth, однако с ограничениями в вечернее время: поезда будут останавливаться не на всех станциях.

10 августа сообщалось, что в Великобритании 115 тыс. сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку с требованиями повысить зарплаты из-за рекордной инфляции, в то время как компания получила прибыль в £750 млн и выплатила £400 млн акционерам. Как заявил профсоюз Communication Workers Union (CWU), забастовки будут проходить четыре дня: 26 и 31 августа, а также 8 и 9 сентября.

3 августа сообщалось, что инфляция в Великобритании взлетит до «астрономического» уровня уже в следующем году. По мнению экономистов, резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на более активное повышение процентных ставок. В июне годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет, достигнув 9,1%.

21 июня стало известно, что сотрудники железных дорог и метро Великобритании начали крупнейшую за последние 30 лет забастовку. В акциях, которые были запланированы на три дня, участвовали более 40 тыс. человек. Из-за остановки работы метро Лондона в автобусах была давка, а часть жителей пересели на велосипеды. Причиной стало недовольство активистов решением руководства заморозить зарплаты, увеличить рабочий день и уволить часть сотрудников. В стране растут цены на продукты и топливо. Сообщалось, что к железнодорожникам также захотели присоединиться учителя и медики.

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