В Британии началась крупнейшая забастовка железнодорожников

Сотрудники железных дорог и метро Великобритании начали крупнейшую за последние 30 лет забастовку. В акциях, которые запланированы на три дня, хотят участвовать более 40 тыс. человек, передает телеканал «Известия». Из-за остановки работы подземки в автобусах давка, часть жителей пересели на велосипеды. Активисты недовольны решением руководства заморозить зарплаты, увеличить рабочий день и уволить часть сотрудников. В стране растут цены на продукты и топливо. К железнодорожникам в ближайшее время хотят присоединиться учителя и медики.

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