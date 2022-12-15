В Великобритании проходит первая за 106 лет общенациональная забастовка медсестер на фоне кризиса в сфере здравоохранения. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает телеканал CNN.

Забастовки проходят в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, в них участвуют десятки тысяч членов Королевского колледжа медсестер (RCN) — крупнейшего профсоюза медсестер Великобритании. Они требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Телеканал отмечает, что кризис в сфере здравоохранения наблюдается в Британии последние несколько лет: медицинские учреждения испытывают трудности из-за нехватки кадров, большого спроса на услуги и ограниченного финансирования отрасли.

«Это трагический день для медсестер, трагический день для пациентов <…> И это трагедия, что это правительство решило не разговаривать с нами», — приводит слова генерального секретаря RCN Пэт Каллен издание The Guardian.

Она назвала пикеты медицинского персонала признаком провала со стороны правительства. По ее словам, медсестры не хотят бастовать, но не видят другого выхода, так как стремительный рост инфляции в стране приводит к сокращению их зарплаты, стоимость который в течение последнего десятилетия итак упала на 20%. Каллен подчеркнула, что сотни медсестер уходят из профессии каждый день.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что Великобритания из-за забастовок потеряла в 2022 году самое большое количество рабочих дней с 1990 года. В частности, в октябре из-за проведения забастовок было потеряно 417 тыс. рабочих дней, что является рекордным показателем с ноября 2011 года.

12 декабря стало известно, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года.

До этого, 9 декабря, несколько тысяч сотрудников Королевской почты Великобритании организовали забастовку перед Вестминстерским дворцом в Лондоне, требуя повышения заработной платы.

27 ноября ранее издание Observer написало, что британским учителям приходится подрабатывать из-за слишком высоких цен, вызванных кризисом. Уточнялось, что дополнительный заработок ищет каждый 10-й педагог. Чаще всего учителя подрабатывают репетиторством, в баре или такси.

В Великобритании наблюдается волна забастовок и митингов работников разных сфер на фоне рекордной инфляции и усугубления экономической ситуации в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других отраслей.

Ранее Москва неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях антироссийских санкций. Так, 12 мая президент РФ Владимир Путин указывал на то, что авторы антироссийских мер руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США.