Британские учителя вынуждены искать дополнительные источники заработка

Британским учителям приходится подрабатывать из-за кризиса. Как пишет Observer, дополнительный заработок ищет каждый 10-й педагог. Чаще всего учителя подрабатывают репетиторством, в баре или такси, передает телеканал «Известия». Повышение зарплаты на 5% не перекрывает возросшие траты. Сокращение штатов планирует половина школ Британии.

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