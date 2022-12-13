Британия из-за забастовок потеряла наибольшее число рабочих дней с 1990 года

Великобритания из-за забастовок потеряла в 2022 году самое большое количество рабочих дней с 1990 года, сообщает 13 декабря газета The Telegraph со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.

Согласно представленной информации, с июня Великобритания потеряла 1,2 млн рабочих дней, что является самым высоким показателем за пятимесячный период с апреля 1990 года.

В октябре из-за проведения забастовок было потеряно 417 тыс. рабочих дней, что является рекордным показателем с ноября 2011 года.

Накануне сообщалось, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты 1977 года.

Бастуют в Британии работники различных сфер. В их числе учителя, медработники, железнодорожники.

В частности, 9 декабря несколько тысяч сотрудников Королевской почты Великобритании организовали забастовку перед Вестминстерским дворцом в Лондоне, требуя повышения заработной платы

В конце ноября опрос показал, что почти две трети жителей Великобритании боятся, что не смогут позволить себе рождественский ужин из-за высоких цен на еду.