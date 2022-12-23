Sky News сообщает о массовых забастовках в Великобритании

В Великобритании на забастовку вышли тысячи работников погранслужбы, почты и сотрудников National Highways, отвечающих за безопасность на дорогах страны. Все они требуют повышения заработной платы и улучшений условий труда, сообщает 23 декабря Sky News.

Сообщается, что из-за забастовки работников погранслужбы, в аэропортах страны могут возникнуть проблемы у около 250 тыс. прибывающих в Великобританию человек. Согласно информации издания, забастовки пройдут в аэропортах Хитроу и Гатвик в Лондоне, а также в воздушных гаванях Бирмингема, Кардиффа, Глазго и Манчестера. Кроме того, в ходе забастовок пострадают также два морских порта. Отмечается, что военнослужащие и волонтеры из МВД Соединенного королевства были направлены в Хитроу для того, чтобы временно заменить бастующих пограничников.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что разочарован забастовкам, проходящими в стране всего за несколько дней до наступления Рождества.

«Я опечален и разочарован перебоями, которые повлияли на жизни стольких людей, особенно в Рождество», — сообщил он, добавив, что власти Соединенного королевства всегда готовы к диалогу с бастующими.

Массовые забастовки были организованы Профсоюзом общественных и коммерческих служб (PCS), который требует повышения заработной платы для сотрудников на 10%, гарантий трудовой занятости для членов профсоюза, а также «пенсионной справедливости».

«Они могут прекратить забастовки сегодня. Они выбрали этого не делать», — заявил глава PCS Марк Сервотка, отмечая, что власти страны не согласны на условия профсоюза, предлагая повышение всего на 2% вместо заявленных 10%.

По словам главы профсоюза, забастовки могут продлиться до мая, если правительство Соединенного Королевства не пойдет бастующим на встречу.

Ранее 23 декабря телеканал GB News указал на то, что авиакомпании могут столкнуться с многомиллионными расходами во время забастовок сотрудников пограничной службы Великобритании. Источник телеканала в сфере авиации признает, что текущие обстоятельства дорого обойдутся игрокам рынка и в целом подобная ситуация — огромная неудача для сектора, который пытается восстановиться после пандемии.

Накануне газета The Telegraph написала, что сотни тысяч человек рискуют не попасть домой на праздники из-за многочисленных забастовок сотрудников пограничной службы Великобритании.

12 декабря аналитики сообщили, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года.

В Великобритании проходит волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране.