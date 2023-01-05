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The Times узнала о планах Сунака разрешить увольнять бастующих

The Times: Сунак намерен разрешить компаниям увольнять бастующих сотрудников
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Фото: REUTERS/Stefan Rousseau/Pool
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен разрешить работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, участвующих в стачках. Об этом в среду, 4 января, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

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Положения об ограничении на участие в забастовках будут действовать для таких специалистов, как медицинские работники, железнодорожники, учителя, пожарные и пограничники.

При этом стачки будут считаться незаконными, если профсоюзы не смогут гарантировать присутствие минимально необходимого числа представителей этих профессий на рабочем месте.

В статье говорится, что об этих мерах борьбы с забастовками в стране Сунак может упомянуть в четверг, 5 января.

Ранее, 23 декабря, телеканал GB News сообщил, что авиакомпании могут столкнуться с многомиллионными расходами во время забастовок сотрудников пограничной службы Великобритании. В частности, из-за забастовок возможны задержки посадок самолетов авиакомпании British Airways.

Накануне газета The Telegraph предупредила, что 23 декабря пройдут стачки в основных аэропортах Соединенного Королевства, они продлятся до 27 декабря. Кроме того, к протестам намерены присоединиться железнодорожники, что создаст дополнительную нагрузку на транспортную систему страны.

До этого, 15 декабря, в Великобритании прошла первая за 106 лет общенациональная забастовка медсестер на фоне кризиса в сфере здравоохранения.

12 декабря аналитики сообщили, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране.

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