Почем фунт лиха: британцы всё больше недовольны Brexit

Спустя два года после подписания сделки о выходе из Евросоюза всё больше британцев разочарованы Brexit. Такие данные показал недавний соцопрос YouGov. Недовольство результатом референдума совпало с продолжающимся падением рейтингов правящей консервативной партии, а также усугубляющимся социально-экономическим кризисом. Есть ли у Лондона шанс вернуться в Евросоюз или хотя бы получить льготы от Брюсселя — разбирались «Известия».

Проголосовали и не рады

«Опрос, проведенный YouGov для газеты The Times, показал, что 41% избирателей, проголосовавших за выход из ЕС, считают, что после Brexit дела идут хуже, чем они представляли на референдуме. В целом только 15% избирателей сочли Brexit успешным, а 53% — провальным», — показывают данные недавнего исследования, пишет британская газета.

Около 34%, проголосовавших за выход из ЕС, верят в правильность решения, а 19% заявили, что расторжение соглашений с Евросоюзом нанесло ущерб положению Соединенного Королевства в мире.

Чуть менее половины избирателей отменили бы голосование на референдуме и хотели бы вернуться в ЕС, при этом 20% по-прежнему считают Brexit хорошей идеей. Большинство сторонников выхода из ЕС сейчас выступают за налаживание более тесных отношений с Евросоюзом — в частности, не исключая возможное воссоединение с единым рынком.

Почем фунт лиха Фото: Global Look Press/Michael Kappeler

34% респондентов полагают, что выход из Европейского союза больно ударил по экономике, 44% признают, что он негативно отразился на ведении бизнеса в Британии, а 48% считают, что это лишь усилило незаконную миграцию.

Усугубляет ситуацию и недовольство работой нынешнего премьера Риши Сунака: 69% избирателей разочарованы его деятельностью на посту, одобряют ее лишь 13%.

По мнению социолога Джона Кертиса, число людей, проголосовавших в 2016 году за выход из ЕС, уменьшается в том числе и по естественным причинам. Brexit в основном поддерживали пожилые люди, число которых постепенно сокращается. Молодые люди, в свою очередь, выступали против выхода страны из Евросоюза. «Среди избирателей моложе 24 лет мало кто считает Brexit хорошей идеей», — уверен Кертис.

Депутат от консерваторов Иэн Дункан Смит, известный сторонник Brexit, полагает, что правительству страны необходимо сделать гораздо больше, чтобы «воспользоваться преимуществами выхода из ЕС». По его мнению, занимавший тогда пост премьер-министра Борис Джонсон согласился на большие уступки в торговой сделке с ЕС, а потом «не предпринял ничего, чтобы изменить экономику и сделать ее более конкурентоспособной».

Почем фунт лиха Пустые полки в продуктовых магазинах — одно из последствий Brexit Фото: Global Look Press/Dinendra Haria

Получили обещанное

Борис Джонсон пытался расстаться с ЕС по своему сценарию. Подписанный договор он представил как победу Британии, отметив, что в ней есть «всё, что обещали британскому обществу на референдуме 2016 года».

В конце 2020 года после долгих и сложных переговоров Великобритания и Евросоюз всё же подписали соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit. Документ объемом около 2 тыс. страниц охватывает разные вопросы: от сотрудничества в энергетической сфере до авиации и рыбного промысла.

В результате Британия покинула единый европейский рынок и Таможенный союз, в силу вступили договоренности, позволяющие осуществлять беспошлинную торговлю и обеспечивающие тесное взаимодействие судебных и правоохранительных органов ЕС и Соединенного Королевства.

«Мы вернули контроль над своими деньгами, границами, законами, торговлей и рыболовством. Эта сделка — отличная новость для семей и бизнеса по всей Великобритании», — говорили тогда местные власти, обещая, что теперь страна получит «полную политическую и экономическую независимость».

Почем фунт лиха Фото: Global Look Press/Robert Schmiegelt via www.imago-

Столкнулись с большими проблемами

Однако спустя два года экономика государства столкнулось с большими проблемами. Они начались еще до пандемии — ВВП страны недотягивал до ожидаемых прогнозов. Во время ковида ситуация ухудшилась: массовое закрытие предприятий, рост безработицы привели к снижению ВВП на 9,7% по итогам 2020-го. Помогать пострадавшим сферам экономики решили из бюджета, последовали субсидии, льготные кредиты для компаний и налоговые послабления.

В начале 2022 года после открытия границ экономика страны, как и многих других государств, стала приходить в себя. Однако введенные против России санкции лишили доходов многие компании, а также нарушили привычные логистические цепочки. Рост мировых цен на энергоресурсы еще больше ухудшил ситуацию.

Отказавшись от российских энергоносителей, британские власти захотели восполнить потери, решив не закрывать неэкологичные угольные электростанции, а также нарастив темпы строительства АЭС. Не обошлось и без повышения тарифов на электроэнергию для населения. За последний год они возросли на 178%.

Почем фунт лиха Фото: Global Look Press/Stephen Chung

Что будет с Евросоюзом через 10 лет

Разочарование британцев понятно, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

— Многие поддержавшие Brexit голосовали сердцем, а не разумом. Они пытались найти решение внешних проблем, которые, как считалось, были связаны с ЕС: например, наплыв мигрантов, увеличение финансовой сферы за счет производства, упадок сельского хозяйства и многое другое. Это и предопределило исход голосования, — отметил политолог в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, по прошествии времени на последствияBrexit наложились и очевидные издержки, связанные с пандемией, украинским кризисом, энергетическим переходом, общим состоянием экономики.

— Что касается будущих отношений с ЕС, то сближение возможно и, скорее всего, неизбежно. Евросоюз все-таки — самый близкий торгово-экономический и политический партнер Британии. Но понятно, что это сближение будет идти медленно, преодолевая разные препятствия, — полагает специалист.

Он добавил, что отношение ЕС к Британии сильно поменялось. К тому же договор об условиях Brexit тщательно согласовывался, чтобы показать пример другим странам, которые могли бы задуматься о выходе, — важно было проявить жесткость.

Почем фунт лиха Фото: Global Look Press/Artur Widak

Кортунов подчеркнул, что есть принципиальная разница в партнерстве между между членами и нечленами ЕС.

— Возможности сотрудничества в разных областях могут быть ограничены. Есть много примеров участия в работе ЕС стран-нечленов: Норвегия, Швейцария. Была бы политическая воля, а найти точки соприкосновения и расширить взаимодействие можно всегда. Но при условии, что сам Европейский союз сохранится и будет дальше развиваться, поскольку там много проблем. Пока никто не может с уверенностью сказать, что будет с Евросоюзом через 10 лет, — пояснил политолог.

В беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина отметила, что британцы — известные евроскептики, которые всегда очень избирательно подходили к европейской интеграции и рассматривали участие в ЕС как инструмент для решения экономических задач и вопросов.

— С течением времени он стал ограничивать их экономические возможности, поэтому жители Соединенного Королевства и решили выйти из Евросоюза. Другой вопрос в том, что британцы недовольны тем, как Brexit был реализован на практике с учетом финансовых возможностей страны. Они должны были получить другие результаты за прошедшие два года. На это и уповали сторонники Brexit. Но изменились обстоятельства, сыграли роль и внешние факторы, которые привели к замедлению глобальной экономики. Всё это и привело к ухудшению ситуации, — считает политолог.

Почем фунт лиха Флаг Великобритании сняли с флагштоков перед зданием Европейского парламента в Брюсселе Фото: Global Look Press/Zheng Huansong

При этом эксперт задается вопросом, как сложилась бы экономическая ситуация для Британии, если бы она по-прежнему находилась в составе Евросоюза.

— Я не могу сказать, что политический истеблишмент совершенно разочарован выходом из ЕС. Дело в том, что британцы недовольны самим механизмом, к тому же результаты Brexit могут использоваться в качестве инструмента для политической борьбы. Люди в любом случае пострадали бы и без Brexit, — уверена эксперт.