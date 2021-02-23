Выходка из ЕС: как Brexit сказался на британцах и европейцах
После выхода из Евросоюза Британия столкнулась с административными трудностями на европейской границе. Вместе с тем, по словам собеседников «Известий» в политическом истеблишменте Соединенного Королевства, худшие прогнозы о том, что будет после Brexit, не оправдались. Однако проблем все-таки достаточно, и пока Лондон их решает, Шотландия готовится к тому, чтобы провести новый референдум о независимости.
Чувства смешанные
С того момента, как Лондон и Брюссель договорились о будущем своих отношений после Brexit и Соединенное Королевство окончательно покинуло Евросоюз, прошло почти два месяца. Британские СМИ на это отреагировали без особого оптимизма, но и паникующего негодования в их материалах не было. С 1 января они стали рассказывать своим читателям о насущном — а именно о том, как Brexit влияет на Британию на практике.
Появились новости о том, что водители грузовиков застревают на контрольном пункте во французском городе Кале, где заканчивается соединяющий Британию и материк Евротоннель; что из-за проблем на границе компании приостановили доставку товаров из Соединенного Королевства в Европу; что из-за сложностей поставок европейцы получили неожиданные счета по НДС и таможенные декларации; что нулевые тарифы и квоты, которые обещало правительство, не работают, отчего страдает в первую очередь британский бизнес. Отсюда и недовольство экономическим соглашением, которое Лондон и Брюссель заключили в конце 2020 года. По данным исследования Британской внешнеполитической группы, наилучшей из возможных эту сделку считают лишь 24% подданных Королевства.
И хотя эти проблемы прямо указывают на то, что на начальном этапе торговый договор работает не так гладко, как хотелось бы, и в Британии, и в Евросоюзе говорят: судить о реальных последствиях Brexit пока рано. Тем более, что это соглашение до сих пор не ратифицировано — Евросоюз попросил Британию об отсрочке с намерением завершить все официальные процедуры до конца апреля.
Контрольный пункт в Кале
— На уровне ЕС продолжается работа по ратификации документа. В этом контексте немного рано оценивать влияние Brexit, — сказали «Известиям» в пресс-службе Евросовета.
В Еврокомиссии, в свою очередь, в беседе с «Известиями» подчеркнули: хотя наличие соглашения о свободной торговле лучше, чем его отсутствие, «оно не может приблизиться к тем преимуществам, которое странам обеспечивает членство в ЕС». Говоря о последствиях, в ЕК сослались на опубликованный ею Европейский экономический прогноз. По оценке ЕС, к концу 2022 года Brexit обойдется Лондону в четыре раза дороже, чем Брюсселю: к тому моменту Королевство потеряет 2,25% своего ВВП, в то время как Евросоюз — всего 0,5%.
Однако особого резонанса в Британии этот прогноз не вызывает — как рассказал источник «Известий» в Вестминстере, шумиха вокруг Brexit заметно поутихла. По его словам, последствия выхода оказались смешанными.
Полки с овощами и фруктами в одном из лондонских магазинов
— С одной стороны, очевидно, что при перемещении товаров между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании возникли административные трудности. Кроме того, некоторые отрасли столкнулись с нетарифными барьерами, которые препятствовали экспорту товаров: наиболее наглядным примером стала промышленность моллюсков, где ЕС заблокировал транзит продукции через Ла-Манш по причинам, которые остаются неясными, — сказал собеседник «Известий». — С другой стороны, худшие прогнозы о «катастрофе» не оправдались. В частности, не произошло ожидаемого дефицита овощей и фруктов в магазинах, таможенные декларации хоть и вызывают раздражение, но заполняются и обрабатываются. Наиболее примечательно успешное развертывание программы вакцинации, которая в Великобритании идет гораздо эффективнее, чем в Евросоюзе. Если бы Британия осталась в ЕС, этот успех оказался бы недостижим.
По словам экспертов, наиболее принципиальным изменением стало введение таможенных формальностей между Северной Ирландией (СР) и остальной частью страны. Когда стороны договаривались об основной сделке, для них было важно, чтобы граница между Северной Ирландией (часть Соединенного Королевства) и Республикой Ирландия (самостоятельное государство-член ЕС) сохранялась открытой. В итоге Лондон и Брюссель решили создать две прозрачные границы — одна отделяет СР по Ирландскому морю, другая проходит между ней и республикой. Вместе с Британией СР покинула Таможенный союз ЕС, но при этом осталась в едином европейском рынке. Если товары из ЕС идут только в Северную Ирландию, то Лондон на них тарифы не налагает — таким образом, СР может вести самостоятельную торговлю с третьими странами.
— Это был один из наиболее спорных аспектов экономического соглашения, — сказала «Известиям» колумнист газеты The Independent, эксперт клуба «Валдай» Мэри Дежевски. — Он был принят, чтобы избежать «жесткой границы» с Ирландией. На деле же он оставил Северную Ирландию с пустыми магазинными полками — из-за новых таможенных формальностей при импорте товаров с основного острова. Даже если этот вопрос будет решен, новая таможенная граница говорит об экономическом отделении Северной Ирландии, которое в конце концов может привести к ее объединению с республикой — хотя половина населения СР и против этого.
Плакаты, развешанные на столбах в Белфасте, на которых написано «Белфастское соглашение было нарушено, сделка отменяется»
Шотландский вопрос
А пока Лондон решает спровоцированные Brexit административные вопросы, в Эдинбурге готовятся провести еще один референдум о выходе Шотландии из Соединенного Королевства. Предыдущее голосование состоялось в 2014 году — тогда шотландцам было предложено ответить на вопрос, должна ли она стать независимой страной, и 55% голосовавших ответили на него отрицательно. Вопрос о независимости был закрыт.
Исход последовавшего за этим референдума по Brexit вызвал у Эдинбурга негодование, поскольку 62% жителей Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Это дало ее правительству повод вновь заговорить об отделении от королевства. В январе 2021 года первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что, если ее Шотландская национальная партия (Scottish National Party — SNP) получит большинство на майских выборах в местный парламент, она проведет консультативный референдум о независимости без оглядки на позицию Лондона. Позднее шотландские СМИ сообщили, что точные сроки и формулировку вопроса правительство определит в ближайшие недели.
Парламент Шотландии
Британский премьер-министр Борис Джонсон во время своего визита в Шотландию в январе 2021 года заявил, что не намерен «вступать в бессмысленные пререкания, имея в виду тот факт, что не так давно такой референдум уже проводился».
— Те же самые люди, которые продолжают рассуждать о референдуме, еще несколько лет назад, в 2014 году, утверждали, что подобное голосование должно проходить лишь один раз в поколение. Я действую в соответствии с тем, что они говорили тогда, — подчеркнул политик.
Собеседник «Известий» в Вестминстере полагает, что говорить о референдуме в разгар пандемии неуместно.
— В этом слишком много позерства и внутренней политики, — пояснил он. — Хотя правительство Шотландии неоднократно заявляло о своем желании провести референдум, правительство Великобритании категорически отказывалось рассматривать эту идею. В любом случае среди широкой общественности существует сильное чувство, что было бы совершенно неуместно проводить референдум в разгар пандемии.
Борис Джонсон
Чтобы провести голосование, Эдинбург должен получить одобрение Лондона. По словам Мэри Дежевски, пока непонятно, что произойдет, если SNP обратится с таким запросом. Есть несколько вариантов: либо Борис Джонсон изменит свое мнение, и еще один референдум все-таки произойдет; либо SNP проведет голосование без одобрения властей, и его результат будет считаться незаконным. В зависимости от итога может возникнуть конфликт, аналогичный тому, что существует между Испанией и Каталонией, подытожила эксперт.