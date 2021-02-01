Уйдут от английских: Brexit ускорит отток компаний в российскую юрисдикцию

Вести бизнес через британскую юрисдикцию для российских предпринимателей станет дороже . Причиной тому — состоявшийся Brexit. С таким прогнозом выступили опрошенные «Известиями» эксперты. Стоимость структурирования через королевство возрастет вплоть до 25%, что может ускорить отток компаний в другие места , в том числе в российские специальные административные районы. Кроме этого, из-за необходимости подтверждать британское происхождение цена на английские бренды , например, такие, как Jaguar, может вырасти на несколько процентных пунктов. Еще одно следствие развода Британии с Евросоюзом — изменение санкционной политики королевства по отношению к РФ .

Оншорная зона

После Brexit российские холдинги, структурирующие свой бизнес через Великобританию, могут потенциально столкнуться с ростом налоговой нагрузки , полагает партнер КПМГ в России и СНГ Александр Токарев. В частности, на них перестанет распространяться специальная европейская директива о дочерних-материнских компаниях, которая освобождает от налога у источника выплату дивидендов в рамках ЕС. Теперь вывод капитала из Европы в королевство может облагаться налогом на уровне отдельных стран Евросоюза.

Впрочем, в некоторых странах ЕС освобождение можно получить по локальному законодательству, не прибегая к директиве . Например, это касается Нидерландов или Люксембурга — дочки британских компаний в этих странах по-прежнему смогут претендовать на освобождение в отношении дивидендов, напомнил Александр Токарев.

Уйдут от английских Фото: Global Look Press/Jens Büttner

Фактически королевство становится оншорной зоной полного налогоообложения — сборы будут взиматься по национальной практике, без европейских технологий взаимозачетов и избегания двойного обложения, добавил эксперт РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

По его оценкам, налоговая нагрузка для таких компаний увеличится на 25-30% .

Крупные компании, по его мнению, выдержат такое изменение и вряд ли начнут экстренно переструктурировать свой бизнес. Но большинство предпринимателей точно задумаются о переходе в новую юрисдикцию, причем, не европейской части мира . Например, в такую, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Гонконг или Тайвань. Около 20-30% компаний могут вернуться в Россию, в том числе в специальные административные районы .

Справка «Известий» Великобритания присоединилась к ЕЭC в 1973 году, а затем стала частью созданного в 1993 году Европейского союза. В 2016 году был проведен референдум о ее выходе из ЕС, по итогам которого 31 января 2020 года после долгих переговоров и череды отсрочек страна покинула Евросоюз. Последующие 11 месяцев стали своеобразным переходным периодом для установления новых торговых договоренностей. 24 декабря было подписано соглашение о торговле и сотрудничестве с ЕС. 31 декабря 2020 года временно сохранявшиеся льготы и преференции для обеих сторон прекратили свое действие.

Подтвердить бренд

Основные импортные товары из Великобритании — комплектующие для автопрома, медицинское оборудование и продукция для АПК, а также товары, не рассчитанные на массовое потребление , например, автомобили Jaguar или Rolls-Royce, отметила эксперт кафедры мировой экономики РЭУ им. Плеханова Галина Кузнецова.

Прогнозировать вклад Brexit в цены британской продукции в России — крайне сложно. Гораздо большее влияние оказывает изменение курса рубля к фунту, пандемия, стоимость логистики, экономическая политика королевства , добавила экономист. Впрочем, дешевле товары из Британии в результате ее выхода из ЕС точно не станут — в среднем они могут подорожать на несколько процентных пунктов.

С точки зрения таможенных вопросов, Brexit в основном повлиял на отношения Великобритании с ЕС, а не с Россией, уверена старший менеджер таможенной практики PwC Екатерина Рассадкина. Ключевое изменение — пересмотр подходов к подтверждению происхождения товаров, что, в свою очередь, может повысить административные и логистические затраты, а в отдельных случаях — привести к дополнительным таможенным пошлинам при торговле ЕС и Великобритании , добавила специалист.

Возникновение новых барьеров может опосредованно транслироваться в ценах готовой продукции, но, если это и будет происходить — то только в отдельных случаях и как основной сценарий не предполагается , заключила Екатерина Рассадкина. Доля британских товаров на рынке РФ в любом случае остается несущественной ($3 млрд по итогам 2020 года), а основной импортной продукцией не выступают товары массового потребления, напомнила Екатерина Рассадкина.

Паспортный стоп

Российские обладатели паспортов королевства также ощутят на себе последствия Brexit, поскольку ряд европейских стран заметно ограничили право британцев на обучение и трудоустройство , полагает управляющий директор Лондонского офиса BEYOND Residence & Citizenship Татьяна Толстая. Если в Великобритании правила для граждан 27 стран ЕС остались прежними, то для её подданных каждая европейская страна устанавливает собственные нормы.

Впрочем, относительная свобода передвижения все же остается : по-прежнему открыт безвизовый доступ и право находиться на территории ЕС до 90 дней в каждом 180-дневном отрезке времени, отметила эксперт.

К тому же, обладатели паспортов королевства, проживавшие в ЕС до 2021 года, защищены специальным «Соглашением о выходе», добавила Татьяна Толстая. Они должны просто подтвердить свои права путём получения специального ВНЖ в европейской стране проживания.

Уйдут от английских Фото: TASS/PA Wire/PA Images/Steve Parsons

После Brexit Великобритания с высокой долей вероятности будет разрабатывать собственную, отличную от ЕС и США санкционную политику по отношению к РФ , уверен директор Института Международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель.

Ряд ограничений после выхода из Евросоюза был снят автоматически, например, резидентам королевства теперь можно совершать платежи за услуги, оказываемые в портах Керчи, Ялты и Евпатории, отметил эксперт. Но это, по его словам, не означает курса на смягчение — Великобритания, конечно, присоединится к текущим санкциям ЕС.