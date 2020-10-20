Рыбный день: из-за чего Европа может получить «жесткий Brexit»

Переговоры о торговом соглашении между ЕС и Великобританией снова застопорились. До дедлайна остается чуть больше двух месяцев, но стороны не согласны идти на компромисс по поводу экономических взаимоотношений посл е Brexit . Главной проблемой, как ни странно, стал вопрос о рыболовстве. Британцы не хотят пускать европейских рыбаков в свою исключительную экономическую зону, что грозит срывом переговоров и хаотичным, непредсказуемым «разводом» Лондона и Брюсселя. Подробности — в материале «Известий».

Перетягивание каната

Великобритания официально покинула Евросоюз восемь с половиной месяцев назад. Однако де-факто выход еще впереди и до сих пор непонятно, какими условиями он будет обставлен. Последний раунд переговоров не внушил оптимизма. Стороны разошлись, обменявшись резкими заявлениями.

На днях премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что пора готовиться к разрыву с ЕС без всякой договоренности, поскольку союз не хочет предоставлять Соединенному Королевству те же условия торговли и взаимодействия, что и, скажем, Канаде. В свою очередь, лидеры континентальной Европы выпустили совместное коммюнике, в котором прямо сказали, что мяч находится на британской стороне поля и «Соединенное Королевство должно предпринять все необходимые шаги, чтобы сделать соглашение возможным».

Основной переговорщик Мишель Барнье сказал, что ЕС готов заключить торговую сделку, но не «на любых условиях». Несколько снизить накал страстей попыталась канцлер Германии Ангела Меркель, заявив, что на уступки нужно будет пойти обеим сторонам, но пока данная установка игнорируется. Между тем время истекает: если до конца октября предварительную сделку заключить не удастся, то шансы на грубый выход Великобритании из ЕС становятся исключительно высокими.

Рыбный день Борис Джонсон Фото: REUTERS/Toby Melville

В настоящий момент между лидерами Великобритании и ЕС существует множество спорных пунктов, по которым до консенсуса еще далеко. Некоторые из них тем не менее сложнее других, поскольку по ним практически невозможно найти решение в стиле «и волки сыты, и овцы целы».

Деньги и рынки

Одной из таких болезненных точек является равноправие хозяйственных субъектов на континенте и Британских островах. В Евросоюзе опасаются, что выход Великобритании позволит свободно субсидировать свои бизнесы, тем самым ставя их в предпочтительное положение в сравнении с европейскими конкурентами. В условиях режима свободной торговли защититься от таких действий будет непросто. В 1970-х годах такая практика широко использовалась Великобританией, правда, не всегда успешно.

С другой стороны, запрет на государственную поддержку будет крайне неоднозначно выглядеть в период глобального экономического кризиса, когда без той или иной помощи из бюджета многие компании будут вынуждены просто обанкротиться. Собственно, и сам Евросоюз уже потратил миллиарды на помощь своим экономикам, что включало в том числе и субсидии с льготными кредитами для оказавшихся в трудном положении отдельных фирм и целых индустрий. Более того, план спасения экономики, удивительно быстро принятый лидерами стран союза этой весной, предусматривает общий объем государственных расходов ЕС в €750 млрд.

Рыбный день Активистка движения за сохранение экологии в окружении офицеров полиции, Лондон, 2019 год Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Wiktor Szymanowicz

В этой ситуации попрекать Великобританию за госпомощь будет невероятно сложно и есть немалый шанс, что ЕС по данному вопросу пойдет на определенные уступки. Однако существуют и серьезные расхождения в смежных вопросах, начиная от экологических стандартов и кончая правилами рынка труда.

Вторая проблема — разделение финансовых рынков. Хотя Соединенное Королевство не состояло в еврозоне, лондонский Сити все последние десятилетия был бесспорной финансовой столицей Европы, а попытки создать ему полноценный заменитель в виде Франкфурта к успеху не привели. Великобритания хочет вписать статус Лондона в таком положении и на будущее, в частности, убрав все ограничения на доступ Сити к европейскому рынку даже в теории. Европейцы, в свою очередь, настаивают на свободе рук в этом отношении.

Рыбный день Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER

Чем всё закончится, сказать сложно. Ясно, что Сити прямо сейчас не погибнет при любом результате Brexit и останется доминирующим на континенте финансовым центром, хотя некоторые компании всё-таки намерены передислоцироваться в Ирландию, Францию или Германию. Однако в дальнейшем Брюссель наверняка захочет всё-таки создать полноценную континентальную альтернативу Лондону — такие голоса звучат уже сейчас. Британцы же хотят исключить для себя такую перспективу, однако в данный момент этот вопрос не является самым животрепещущим.

Темные воды

Совсем другое дело — рыба. Рыболовство составляет крошечную часть британской экономики — 0,1%. Тем не менее на текущих переговорах о торговле после Brexit является главным вопросом, затмевающим почти всё остальное. Суть проблемы в том, что без наличия договоренностей европейские страны не смогут ловить рыбу в пределах исключительной экономической зоны Великобритании — то есть в радиусе 200 миль (более 370 км) от ее берегов. Это очень приличная акватория размером в 6,8 млн кв. км, причем в ее состав входят не только воды Северного моря, но и моря Южной Атлантики, также богатые рыбой и морепродуктами.

Рыбный день Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Запрет доступа европейских рыбаков в эти воды нанесет серьезный ущерб всей рыболовной индустрии континента, так что по данному вопросу сильная позиция находится скорее у британцев. Борьба за рыбу в североатлантических водах часто приобретала драматический характер, достаточно вспомнить «Тресковые войны» 1950–1970-х годов или недавний инцидент поблизости от берегов Нормандии, когда французские рыбаки забросали британские суда «коктейлями Молотова».

Наиболее жесткую линию в рыбном вопросе сейчас занял президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что Франция «не пожертвует» своими рыбаками. Вопрос оказался настолько эмоционально значимым для лидера Пятой республики, что когда журналист спросил Макрона о том, собирается ли тот пожертвовать переговорами о торговой сделке из-за рыбы, тот ответил, что представителю СМИ «промыли мозги». В то же время даже он признал, что европейцам, скорее всего, не стоит рассчитывать на столь же свободный доступ в британские воды, как и до Brexit , то есть некоторое поле для компромисса тут всё же есть.

Как бы то ни было, но перспектива выхода Великобритании из ЕС автоматически без всякой сделки представляется всё более реальной. Для обеих сторон это означает немедленное введение таможенных пошлин по очень широкому спектру товаров. Скажем, автопроизводители столкнутся с 10-процентными тарифами, а меньше всего повезет сельскому хозяйству — по некоторым позициям (например, баранина) пошлины будут 100%.

Рыбный день Фото: REUTERS/Darren Staples