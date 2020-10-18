Британские предприятия призвали Джонсона заключить торговую сделку с ЕС
Британские профсоюзы, представляющие интересы около 190 тыс. предприятий и 7 млн рабочих, обратились к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с призывом заключить торговое соглашение с Евросоюзом. Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 18 октября, совместном заявлении.
Накануне глава британского правительства предупредил, что королевству следует готовиться к Brexit без торговой сделки и нет смысла продолжать переговоры с Брюсселем на следующей неделе.
«Настало время проявить политическое лидерство исторического масштаба. Сделку можно заключить при желании идти на компромисс и наличии твердой воли. Предприятия призывают лидеров обеих сторон прийти к соглашению», — цитирует обращение ТАСС.
Представители бизнеса отметили, что они готовятся к Brexit, однако ситуацию осложняет ситуация с коронавирусом и неопределенность в будущих отношениях между Великобританией и ЕС.
Отмечается, что заключение торгового соглашения поможет эффективно поддержать бизнес-сообщество по всей Европе.
15 октября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз хотел бы добиться заключения торговой сделки с Великобританией, но при условии учета взаимных интересов.
Ранее Джонсон выразил готовность к возвращению торговых отношений с Евросоюзом на условиях Всемирной торговой организации, если переговоры с Брюсселем о свободной торговле завершатся провалом.
Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января. До конца 2020 года страна останется в Европейском таможенном союзе и едином рынке.