Меркель оценила перспективы заключения торговой сделки ЕС с Британией

Евросоюз хотел бы добиться заключения торговой сделки с Великобританией, но с учетом взаимных интересов. Об этом 15 октября заявила канцлер Германии Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств стран ЕС.

«Мы обсудим выход Великобритании из ЕС и еще раз утвердим нашу общую позицию. Мы хотим заключить соглашение, но, конечно, не любой ценой. Это должно быть справедливое соглашение, из которого обе стороны извлекли бы пользу», — приводит ТАСС слова Меркель.

Она отметила, что ФРГ поддерживает усилия главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которые ориентированы на достижение сделки с Великобританией.

На прошлой неделе премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал о готовности Лондона к возвращению торговых отношений с Евросоюзом на условиях Всемирной торговой организации, если переговоры с Брюсселем о свободной торговле завершатся провалом, пишет «Газета.ру».

Джонсон и фон дер Ляйен 3 октября признали необходимость достижения соглашения о будущих отношениях Лондона и Брюсселя.

Вместе с тем за несколько дней до этого глава ЕК сообщила об отправке властям Великобритании официального уведомления о нарушении соглашения о выходе из состава сообщества.

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января. До конца 2020 года страна останется в Европейском таможенном союзе и едином рынке.