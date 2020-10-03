Британский премьер и глава ЕК признали важность соглашения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен признали необходимость достижения соглашения о будущих отношениях Лондона и Брюсселя. Об этом 3 октября говорится в коммюнике, распространенном канцелярией британского премьера и пресс-службой ЕК по итогам телефонного разговора двух политиков, сообщает телеканал Euro News.

Оба согласились с оценкой своих переговорщиков, что за последние недели был достигнут прогресс.

В то же время сохраняются серьезные разногласия, в частности, в области рыболовства, а также вопросов, касающихся изменения климата или ценообразования на углерод.

По итогам телефонного разговора Джонсон и фон дер Ляйен дали инструкции главным переговорщикам активно работать над тем, чтобы попытаться уменьшить эти разногласия.

1 октября Евросоюз направил властям Великобритании официальное уведомление о нарушении соглашения о выходе из состава сообщества. По словам фон дер Ляйен, нарушение связано с британским законопроектом о внутреннем рынке, который противоречит условиям сделки.

«Как вы знаете, мы призвали Великобританию до конца сентября устранить нарушения в законопроекте. Билль прошел вчера в том же виде, нарушения не были устранены. Поэтому Еврокомиссия решила послать официальное уведомление, которое является первым шагом процедуры устранения нарушений», — сказала глава Еврокомиссии.

Британский министр по особым поручениям, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув заявил, что Лондон не будет отзывать законопроект о внутреннем рынке.

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января. До конца 2020 года страна останется в Европейском таможенном союзе и едином рынке.