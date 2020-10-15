Торговые разговоры: что мешает Британии и ЕС заключить сделку

Лондон и Брюссель завершают переговоры по торговому соглашению на срок после выхода Британии из Евросоюза. К середине октября они должны были урегулировать все спорные моменты, однако принципиальные разногласия до сих пор остаются нерешенными. Стороны, похоже, смирились с тем, что никакого соглашения не будет и им придется торговать по правилам Всемирной торговой организации (ВТО). По крайней мере, продолжать переговоры в новом году никто не планирует: как заявили «Известиям» в Еврокомиссии, переходный период истекает в конце 2020 года и продлевать его не будут.

Последние попытки

Британия и Евросоюз до последнего пытаются договориться по соглашению, которое определит их двустороннюю торговлю после того, как Лондон и Брюссель окончательно «разведутся». 14 октября британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили ход переговорного процесса.

Это произошло аккурат накануне планового саммита Евросоюза (пройдет 15–16 октября), который Лондон и Брюссель обозначили как крайний срок для достижения соглашения. По словам Бориса Джонсона, после этой даты пытаться договориться будет бессмысленно — отведенный на переговоры переходный период истекает 31 декабря 2020 года, а сделку еще должны одобрить европейский и британский парламенты.

Так или иначе, у сторон есть еще два с половиной месяца, и, судя по заявлениям ЕС, от контактов они не откажутся. Как написал в своем Twitter переговорщик от Брюсселя Мишель Барнье, «в ближайшие дни и недели Евросоюз будет продолжать работать над честной сделкой».

Изначально переходный период должен был занять по меньшей мере полтора года. Однако из-за того, что британская палата общин трижды заблокировала основное соглашение о Brexit, выход страны из ЕС перенесся с 29 марта 2019 года на 31 января 2020-го. Таким образом, на переговоры о будущем двусторонних отношений Лондона с Брюсселем оставалось всего 11 месяцев.

У них был шанс эти сроки изменить — возможность продлить контакты за пределы 2020 года стояла на повестке вплоть до июля. Однако британская сторона от этой опции категорически отказалась, заявив, что ни о какой отсрочке речи быть не может. Теперь о том, что это невозможно, говорят и в Евросоюзе. Как сообщили «Известиям» в Еврокомиссии, если к 1 января 2021 года не будет никакого соглашения, тогда стороны ждет сценарий «без сделки».

По словам источника «Известий» в европейских политических кругах, в сентябре официальным лицам дали разрешение на то, чтобы начать работу над соглашением на основании тех пунктов, по которым уже удалось договориться.

— Эта предварительная подготовительная работа должна выиграть хотя бы немного времени, если таковое потребуется, когда дело дойдет до разработки соответствующего итогового документа, — пояснил собеседник «Известий».

Никакого консенсуса?

При всех заявлениях о намерении вести переговоры до последнего стороны уже, похоже, смирились, что никакого соглашения они не достигнут и что в отсутствие сделки начиная с 2021 года они должны будут торговать по правилам ВТО. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС «должен подготовиться к случаю, предусматривающему отсутствие соглашения». Борис Джонсон в беседе с ней также сообщил, что, «хотя достижение сделки в ближайшие дни будет способствовать интересам обеих сторон, Соединенное Королевство готово после завершения переходного периода начать торговать с ЕС на тех же условиях, что и Австралия».

Как рассказали «Известиям» в Евросовете, на сегодня между сторонами сохраняются расхождения по трем ключевым вопросам: соблюдение общеевропейских стандартов (level playing field — «равные условия игры») в таких сферах, как, например, оказание государственной помощи; рыболовство — Евросоюз хочет сохранить прежний доступ в британским территориальным водам, в то время как Лондон — дать преимущество местным рыбакам; урегулирование споров и решения по правовой защите.

Как рассказали «Известиям» источники в британском политическом истеблишменте, для Лондона принципиально важен экономический аспект — а именно сохранение доступа к рынкам Европейского союза. Вместе с тем отсутствие соглашения в королевстве критичным не считают.

— Нет причин, по которым Лондон с Брюсселем в ближайшие месяцы или годы не смогли бы урегулировать отдельные аспекты торговых отношений. Однако публично об этом никто не говорит, — сказал собеседник «Известий» в Вестминстере. — Торговля по правилам ВТО — не идеальный вариант, но с ним можно жить и работать.

Единственное, что может сейчас внести ясность, — нынешний саммит ЕС, где отношения с Британией обозначены как одна из основных тем. На нем европейские лидеры должны оценить, как реализуется уже действующее соглашение о выходе, в каком состоянии находятся нынешние переговоры и как Брюссель может быть готов ко всем возможным сценариям после 1 января 2021 года.

При этом, как сообщила газета The Financial Times со ссылкой на европейские источники, лидеры могут ужесточить свои требования по части выполнения двусторонних договоренностей, дав Брюсселю возможность принимать реальные «односторонние временные меры» по урегулированию споров с Лондоном.

Это обусловлено решением Бориса Джонсона принять законопроект о внутреннем рынке. Он будет регулировать отношения между административными частями страны — Англией, Северной Ирландией, Уэльсом и Шотландией — после 2020 года: они смогут торговать друг с другом без оглядки на правила Евросоюза, устанавливая свои требования к продукции и признавая стандарты других частей королевства. Такой закон нарушает уже заключенное соглашение о Brexit, и тот факт, что еще окончательно «не разведясь» с Брюсселем, Лондон уже отказывается от своих обязательств, вызывает у Евросоюза сильное негодование.