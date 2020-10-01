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Евросоюз уведомил Великобританию о нарушении соглашения о Brexit

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Евросоюз (ЕС) отправил властям Великобритании официальное уведомление о нарушении соглашения о выходе из состава сообщества. Об этом в четверг, 1 октября, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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Она отметила, что нарушение связано с британским законопроектом о внутреннем рынке, который противоречит условиям сделки.

«Как вы знаете, мы призвали Великобританию до конца сентября устранить нарушения в законопроекте. Билль прошел вчера в том же виде, нарушения не были устранены. Поэтому Еврокомиссия решила послать официальное уведомление, которое является первым шагом процедуры устранения нарушений», — приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

Она добавила, что у Лондона есть месяц на ответ.

Вместе с тем 11 сентября в Европарламенте уже призывали Великобританию изменить закон о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза.

В то же время британский министр по особым поручениям, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув заявил, что Великобритания не отзовет законопроект о внутреннем рынке.

В начале августа посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин отметил, что политика Великобритании, с тех пор как страна вышла из ЕС, становится более зависимой от политики США, пишет «Газета.ру».

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января. До конца 2020 года страна останется в Европейском таможенном союзе и едином рынке.

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