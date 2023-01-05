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Офис генсека ООН отреагировал на решение РФ о прекращении огня на Рождество

Офис Гутерриша о решении РФ: генсек ООН всегда приветствует прекращение огня
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Фото: Global Look Press/Xie E
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал бы перемирие между РФ и Украиной. Об этом заявил в четверг, 5 января, официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, на брифинге комментируя одностороннее решение России ввести режим прекращения огня в зоне СВО с 6 по 7 января.

По его словам, генсек всегда выступает за любое прекращение огня.

«Рождество — это священный период для россиян и украинцев. Возможность соблюдения прекращения всех боевых действий на этот священный период всегда приветствуется генсеком, учитывая, что это не заместит справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — отметил Дюжарик.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанный период времени. Российская сторона призвала Украину ответить взаимно и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг призыв России прекратить огонь на Рождество. Инициатива была отвергнута и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

До этого, 27 декабря, Гутерриш выразил готовность стать посредником в конфликте на Украине с согласия всех сторон. В тот же день замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые ей сейчас выдвигает Киев.

Ранее, в середине декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но в этих переговорах нет смысла.

Президент РФ Владимир Путин отмечал 9 декабря, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Глава государства пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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