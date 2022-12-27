Генсек ООН заявил о готовности выступить посредником в украинском конфликте

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность стать посредником в украинском конфликте. Главным условием он назвал согласие всех сторон, заявили 27 декабря в офисе генсека международной организации в ответ на призыв Украины к так называемому «мирному саммиту».

«Генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — уточнили в офисе Гутерриша.

Украина заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Как сообщил 26 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу.

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