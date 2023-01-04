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Шведы выступили против изменения законов ради членства в НАТО
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Шведы выступили против изменения законов ради членства в НАТО

Dagens Nyheter: большинство шведов выступили против изменения законов ради членства в НАТО
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Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
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Большинство жителей Швеции выступили против изменения законов страны ради членства в НАТО. Соответствующая информация следует из данных опроса Dagens Nyheter, результаты которого были опубликованы 2 января.

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Согласно информации издания, 79% опрошенных шведов согласились с вариантом ответа, который подразумевал, что страна «должна отстаивать шведские законы и наши принципы как верховенство закона по отношению к Турции».

При этом 10% респондентов выступили за скорейшее вступление в НАТО.

Ранее, 22 декабря, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция бездействует в вопросе выдачи террористов в Турцию, что является препятствием для вступления страны в НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 декабря выразил уверенность в скором завершении процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, оба государства предприняли действия для выполнения своих обязательств, в частности, связанных с обеспокоенностью по поводу безопасности со стороны Турции.

6 декабря министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО только после выполнения взятых этими странами обязательств, чего до сих пор не произошло.

До этого, 30 ноября, советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии Генри Ванханен рассказал «Известиям», что переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО вряд ли завершатся до конца года. Страны «должны подготовиться к продолжению переговоров с Анкарой в следующем году», сказал он.

Анкара 8 июня представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия, а также Швеция подали 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал заявления об оборонительном характере НАТО. Он назвал глупым и стыдным следование такой позиции.

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