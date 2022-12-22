В Турции заявили о бездействии Швеции в экстрадиции террористов

Швеция бездействует в вопросе выдачи террористов в Турцию, что является препятствием для вступления страны в НАТО. Об этом 22 декабря заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Швеция не предприняла конкретных шагов по экстрадиции террористов или заморозке их счетов. Швеция остается центром притяжения для террористов Фетхуллаха Гюлена. Мы ценим те действия, которые Швеция предприняла, но их недостаточно», — сказал она на пресс-конференции по итогам встречи с шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом.

Ранее, 6 декабря, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет ратифицировано только после выполнения взятых этими странами обязательств, чего до сих пор не произошло.

Днем ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто сообщил, что в настоящее время членство Финляндии в альянсе выглядит сильным и пользуется решительной поддержкой почти всех стран НАТО, кроме Венгрии и Турции.

30 ноября советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии Генри Ванханен рассказал «Известиям», что переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО вряд ли завершатся до конца года. Страны «должны подготовиться к продолжению переговоров с Анкарой в следующем году», сказал он.

В тот же день Чавушоглу заявил, что Турция видит решительный настрой Швеции и Финляндии в вопросе вступления в НАТО, но ожидает от них более конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в альянсе.

21 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны ужесточить свое антитеррористическое законодательство и расширить сотрудничество с НАТО. По его словам, это важно для Турции, которая подвержена террористическим атакам со стороны запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия, а также Швеция подали 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал заявления об оборонительном характере НАТО. Он назвал глупым и стыдным следование такой позиции.