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В Турции заявили о бездействии Швеции в экстрадиции террористов

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Shadati
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Швеция бездействует в вопросе выдачи террористов в Турцию, что является препятствием для вступления страны в НАТО. Об этом 22 декабря заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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«Швеция не предприняла конкретных шагов по экстрадиции террористов или заморозке их счетов. Швеция остается центром притяжения для террористов Фетхуллаха Гюлена. Мы ценим те действия, которые Швеция предприняла, но их недостаточно», — сказал она на пресс-конференции по итогам встречи с шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом.

Ранее, 6 декабря, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет ратифицировано только после выполнения взятых этими странами обязательств, чего до сих пор не произошло.

Днем ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто сообщил, что в настоящее время членство Финляндии в альянсе выглядит сильным и пользуется решительной поддержкой почти всех стран НАТО, кроме Венгрии и Турции.

30 ноября советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии Генри Ванханен рассказал «Известиям», что переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО вряд ли завершатся до конца года. Страны «должны подготовиться к продолжению переговоров с Анкарой в следующем году», сказал он.

В тот же день Чавушоглу заявил, что Турция видит решительный настрой Швеции и Финляндии в вопросе вступления в НАТО, но ожидает от них более конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в альянсе.

21 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны ужесточить свое антитеррористическое законодательство и расширить сотрудничество с НАТО. По его словам, это важно для Турции, которая подвержена террористическим атакам со стороны запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия, а также Швеция подали 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал заявления об оборонительном характере НАТО. Он назвал глупым и стыдным следование такой позиции.

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