Реклама
Прямой эфир
Общество
На Алтае умер прославившийся после первенства Европы по футболу медведь Жора
Мир
Госдеп заявил о скором начале работы Трейси в качестве посла США
Общество
Появились кадры последствий удара ВСУ из HIMARS по больнице в Токмаке
Армия
Бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронетехнику ВСУ у Кременной
Мир
Захарова раскритиковала слова главы минкульта Литвы о русской культуре
Мир
Jazeera Airways сообщила об открытии рейсов Кувейт–Москва со 2 февраля
Мир
В Киеве оценили ущерб экономике Украины более чем в $700 млрд
Общество
Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Происшествия
Число погибших военных в Макеевке возросло до 89 человек
Армия
Минобороны рассказало о подвигах российских военных в ходе СВО
Мир
Совбез ООН обсудит 12 января ситуацию на Украине
Мир
Армия Израиля сообщила о неудачном запуске ракеты из сектора Газа
Сюжет:

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
0
Фото: Global Look Press/Albert Koshelevukrinform
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на среду, 4 января, на подконтрольной Киеву территории Запорожья прогремели взрывы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

На защиту становись: как будет организована тероборона регионов России
Система обеспечит охрану предприятий, транспорта и социальных объектов

По его словам, жители города сообщили о по меньшей мере шести взрывах. После первых из них зазвучала сирена воздушной тревоги, отметил Рогов.

«После прилетов появилось зарево, которое видно практически из всех частей города», — добавил он в сообщении в своем Telegram-канале.

Ранее, 29 декабря, Рогов также сообщал о ночных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. Он уточнял, что прозвучало не менее пяти взрывов, а целями ударов ВС РФ были склады и позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Камышевахе и Вольнянске.

До этого, 21 декабря, Владимир Рогов сообщил, что три мощных взрыва прогремели на территории подконтрольного Киеву Запорожья.

13 декабря украинские диверсанты подорвали трансформаторную подстанцию и опору линии электропередач в Бердянске Запорожской области. В результате без электричества остались порядка 10 тыс. человек.

Россия начала атаковать объекты военной инфраструктуры Украины и связанные с ней энергетические объекты с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Москва 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023