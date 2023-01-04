Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

В ночь на среду, 4 января, на подконтрольной Киеву территории Запорожья прогремели взрывы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, жители города сообщили о по меньшей мере шести взрывах. После первых из них зазвучала сирена воздушной тревоги, отметил Рогов.

«После прилетов появилось зарево, которое видно практически из всех частей города», — добавил он в сообщении в своем Telegram-канале.

Ранее, 29 декабря, Рогов также сообщал о ночных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. Он уточнял, что прозвучало не менее пяти взрывов, а целями ударов ВС РФ были склады и позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Камышевахе и Вольнянске.

До этого, 21 декабря, Владимир Рогов сообщил, что три мощных взрыва прогремели на территории подконтрольного Киеву Запорожья.

13 декабря украинские диверсанты подорвали трансформаторную подстанцию и опору линии электропередач в Бердянске Запорожской области. В результате без электричества остались порядка 10 тыс. человек.

Россия начала атаковать объекты военной инфраструктуры Украины и связанные с ней энергетические объекты с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Москва 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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