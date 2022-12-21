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Рогов сообщил о трех мощных взрывах в Запорожье

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Три мощных взрыва прогремели на территории подконтрольного Киеву Запорожья. Об этом в среду, 21 декабря, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые были слышны в городе. По предварительной информации, взрывы доносились из ближайшего пригорода Запорожья», ― отметил Рогов в своем Telegram-канале.

По информации украинского Минцифры, в настоящий момент на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Ранее, 15 декабря, сотрудники правоохранительных органов нашли взрывчатку и боеприпасы в доме сторонника украинских властей в Токмаке. Еще в тайнике лежало обмундирование Вооруженных сил Украины.

13 декабря украинские диверсанты подорвали трансформаторную подстанцию и опору линии электропередач в Бердянске Запорожской области. В результате без электричества остались порядка 10 тыс. человек.

В тот же день Рогов заявил, что российские войска рекордными темпами уничтожают ракетные системы залпового огня ВСУ. По его словам, за последние дни бойцы уничтожили около полутора десятков вражеской артиллерийской техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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