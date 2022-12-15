В Запорожской области в доме сторонника Киева обнаружен схрон со взрывчаткой

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Токмаке взрывчатку и боеприпасы при обыске в доме сторонника украинских властей. Об этом сообщили журналистам 15 декабря в ГУВД по Запорожской области.

«Полицейские обнаружили и изъяли гранату Ф-1 с запалом, патроны калибра 5,45 мм, тротиловую шашку весом 200 грамм, пакет метательного заряда, порох», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в тайнике находилось обмундирование Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что владелец схрона установлен, его разыскивают.

В ГУВД добавили, что полицейские получили информацию о тайнике благодаря местным жителям, которые помогают в раскрытии пособников киевского режима.

В начале декабря полицейские обнаружили схрон с оружием украинских националистов в Мелитополе Запорожской области.

В ноябре в Энергодаре Запорожской области были найдены несколько схронов, в которых в общей сложности находилось более трехсот противодесантных мин.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

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