Несколько схронов, в которых в общей сложности находилось более трехсот противодесантных мин, обнаружили в ходе оперативных мероприятий в Энергодаре Запорожской области. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в силовых структурах РФ.

«На территории города Энергодар выявили еще один схрон с противодесантными донными минами ПДМ-1М. Это второй за неделю схрон. По примерным подсчетам, в двух тайниках, выявленных в течение недели, находилось более трех сотен мин», — сказал «РИА Новости» представитель силовых структур.

Отмечается, что это одна из самых крупных находок тяжелых взрывоопасных предметов за последнее время. Мины могли использоваться для совершения провокаций украинскими спецслужбами.

О нахождении одного из схронов с минами ПДМ-1М на окраине города сообщалось накануне. Как пояснили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара, этот боеприпас предназначен для минирования прибрежной зоны морей, рек и озер, а также для вывода из строя боевых и транспортных машин, преодолевающих водную преграду.

Ранее, 14 ноября, стало известно, что в Херсонской области росгвардейцы обнаружили шесть тайников с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три дня. В регионе организована проверка на причастность к диверсионной деятельности.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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